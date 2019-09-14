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Sınır ötesi aşka engeli

’da yaşayan Tuncer Özkan, engelli Vediha Çolak’ı TV’de görüp âşık oldu. Özkan, Türkiye’ye gelerek tanıştığı Çolak’la dünya evine girdi. Ancak çift, engeli nedeniyle beş yıldır kavuşamıyor

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2019
Sınır ötesi aşka vize engeli

Balıkesir Balya'ya bağlı Danişment köyünde yaşayan ikizlerden Vediha 10 yaşındayken, Vecihe ise 12 yaşındayken kas hastalığına yakalandı. Şimdi 49 yaşında olan ikizler, yıllar önce tekerlekli sandalyeye mahkûm kaldı. Danimarka'da yaşayan Tuncer Özkan, ikizlerden Vediha'yı 2014'te çıktığı bir TV programında görüp konuşmalarından etkilendi. Otomobil tamircisi Özkan, Vediha'ya telefonla ulaşıp tebrik etti ve aralarında arkadaşlık başladı. Sivaslı Tuncer Özkan ile Vediha arasında başlayan arkadaşlık kısa sürede aşka dönüştü. 4 Ağustos 2014'te evlenen çift, Danimarka'nın Roskide şehrine yerleşmek için gerekli evraklarla 1 Ekim 2014'de konsolosluğa vize başvurusunda bulundu. İki yıl boyunca oyalanan çifte, 2016'da "Özkan'ın Danimarka'da kendi üzerine kayıtlı evi yoktur" denilerek vize verilmeyeceği iletildi. Özkan, Danimarka'da babasına ait çok odalı evinin olduğunu belgeleriyle konsolosluğa götürmesine rağmen ülkeden vize onayı çıkmadı. SABAH'a konuşan Vediha Özkan "Bir ülkenin bizim nerede yaşayacağımıza karar vermesi çok yanlış. Yoksulların, çaresizlerin dertlerine derman olan Başkan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendiden bizi birbirimize kavuşturacak vize konusunda yardım bekliyorum" dedi.

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Sınır ötesi aşka vize engeli
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