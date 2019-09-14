Süper Lig Puan Durumu: 4. hafta maçları ve Süper Lig'de oluşan son puan durumu

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. haftanın açılış maçında Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı mağlup etmesinin ardından gözler diğer karşılaşmalara çevrildi. Süper Lig'de 4. hafta maçları ve son oluşan puan durumu bu başlık altından öğrenebilirsiniz. İşte Süper Lig puan durumu...

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GALATASARAY SAHASINDA KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini Kasımpaşa karşısında da sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 38 lig maçında rakiplerine mağlup olmadı.

Süper Lig'de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 38 müsabakanın 32'sini kazanırken, 6'sında berabere kaldı.

FENERBAHÇE'YE ŞOK

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda lider Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı-Lacivertlilerde Emre Belözoğlu sakatlığı nedeniyle Alanya'ya gitmeyecek.

Tedavisine İstanbul'da devam edilecek Emre'nin Ankaragücü maçına yetişmesi bekleniyor.

39 yaşındaki tecrübeli futbolcu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maçta forma giymiş, 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.