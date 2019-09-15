Boşanma aşamasındaki eşine bıçakla saldırırken araya gireni öldürdü

Olay, bugün saat 08.00 sıralarında Kardeşköy Mahallesi'nde meydana geldi. Dün vefat eden annesini toprağa veren 2 çocuk annesi Fatma Coşkun, bu sabah da taziyeleri kabul etmeye başladı. Gökhan Coşkun da taziye evine gelip, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Fatma Coşkun'un yanına gitti. Ancak taziye evinde ikili arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken, Gökhan Coşkun bıçak çekip, Fatma Coşkun'a saldırmaya kalkıştı. Ancak bıçak, bu sırada araya giren ailenin yakını Tuncay Ardınç'a isabet etti.