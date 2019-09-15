Çınar şimdi ne yapsın?

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Olay geçtiğimiz gün Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki özel bir anaokulunda meydana geldi. İddiaya göre, 2 Eylül'de anaokuluna başlayan Çınar Taha Atik bir süre sonra hiperaktif olduğu gerekçesiyle okuldan çıkartılmak istendi. Aileyle görüşen okul yönetiminin Çınar Taha'nın okulda yerinde durmadığı, öğretmenlerini dinlemediği ve çok hareketli olduğu gerekçesiyle psikolog desteği alması ve bu süre içinde okula gelmemesi bildirildi. Anne Belgin Atik "Öğretmeni beni arayarak, 'Çınar Taha durmuyor. Dikkat dağıtıyor. Arkadaşlarıyla iletişim kurmuyor. Boyama yapmak istemiyor. İlgilenmemi istiyor sürekli' dedi. Ben de 'Benim çocuğum öyle bir çocuk. Hiperaktif' dedim. Ona karşı biraz kuralcı olunmasının gerekli olduğunu söyledim. Biz evde öyle uyguladığımızı söyledim" diye konuştu. Atik "Biz zaten çocuğumuzu pedagoga götürüyoruz. Biz doktorumuzun söylediği her şeyi uyguluyoruz. Pek uğraşmak istemediler açıkçası. Oturup mum gibi dinleyen çocuk bekliyorlar. Şanssızlık yaşadık" dedi. Anne Atik, Çınar'ın bu durumdan psikolojisinin etkilendiğini söyledi. Okul yetkilisi ise, uzmanların yönlendirmeleri sonucunda Çınar Taha'nın okula dönüşünde sorun olmadığı bildirilirse minik çocuğun okula dönebileceğini söyledi. İHA