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Eski eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2019
Eski eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü
İZMIR'DE 4 yıl önce boşanmasına rağmen 10 yaşında kızları olduğu için eşi Süheyla G. ile görüşmeye devam eden Talat A. (43), önceki gün Karabağlar ilçesi Çalıkuşu mahallesinde eşinin kızı ile birlikte yaşadığı eve kapıyı çalmadan anahtarla girdi. İçeride eşi ile sevgilisi Tolga T.'yi bir arada görünce öfkeden deliye dönen Talat A., Tolga T.'ye 'Benim evimde ne işin var senin?' diyerek bıçakla saldırdı. Tolga T. aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Talat A., kısa süre sonra gözaltına alındı. Talat A., "İkisini bir arada görünce kendimi kaybettim" dediği öğrenildi. Süheyla G. ise, "Sevgilim Tolga T. ile 20-25 gündür birlikte evimde yaşıyoruz. Ev eski eşimin üzerine olduğu için anahtar vardı. Ama eve girip çıkmazdı" dedi.
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Eski eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü
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