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Güne yürüyüşle başlamanın 8 faydası

Giriş Tarihi: 15.9.2019
Güne yürüyüşle başlamanın 8 faydası
ABD'li sağlık sitesi Healthyline, güne yürüyerek başlamanın 10 iyi nedenini derledi. Bilimsel verilere dayanarak hazırlanan listeye göre, güne açık havada 20 dakikalık yürüyüşle başlamak kişinin gün içindeki enerjisini arttırıyor. Sabah yürüyüşleri, stresi azaltıp kaygı bozukluğunu engelleyerek ruh halini iyileştiriyor. 30 dakikalık tempolu bir yürüyüş kalori yakımı sağlayarak kilo vermeye yardımcı oluyor. Her gün 30 dakikalık yürüyüş kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarını azaltıyor, kasları güçlendiriyor. Fiziksel aktiviteyle güne başlamanın zihni berraklaştırarak olaylara daha iyi hakim olmayı sağladığı, gece daha iyi bir uykuya katkı sağladığı belirtiliyor. DIŞ HABERLER
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