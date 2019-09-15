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’in göbeğinde darp edildik’

Giriş Tarihi: 15.9.2019
‘İzmir’in göbeğinde darp edildik’
İzmir'in Narlıdere ilçesinde oyuncu Şevket Çoruh, oyuncu arkadaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte 'Bir Baba Hamlet' oyununu sahneledi. Oyundan sonra Akkoyunlu ile Pasaport semtindeki restorana uğrayan Çoruh, bu sırada cadde üzerindeki sokak hayvanlarına çarpacak şekilde araç kullanan sürücüye sözlü müdahalede bulundu. Bu duruma tepki gösteren sürücü ve arkadaşları, Çoruh ile olaya müdahale etmeye çalışan Murat Akkoyunlu'ya saldırdı. Çevredekilerin müdahalesi ve polisin gelmesiyle, grup bölgeden ayrıldı. Çoruh ve Akkoyunlu Kantar Polis Merkezi'ne gidip şikayetçi oldu. Kavgaya karıştığı saptanan 2 kişi gözaltına alındı. Kavgaya karışan diğer kişilerin de arandığı belirtildi. Çoruh, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "İzmir'in göbeğinde darp edildik. Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık" dedi.
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