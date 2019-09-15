Kardeşine ziyarete giden adamın korkunç sonu

Olay, saat 17.00'de Afyonkarahisar'ın Dörtyol Mahallesi Adliye Sitesinde meydana geldi. Kardeşine misafirliğe gelen Cavit Keskin, dengesini kaybederek 4üncü kat balkonundan düştü. Durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Cavit Keskin'i ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürdü. Tedaviye alınan Cavit Keskin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cavit Keskin'in cenazesi morga konulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.