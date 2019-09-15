Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kardeşine ziyarete giden adamın korkunç sonu

Kardeşine ziyarete giden adamın korkunç sonu

'da kardeşinin evine misafirliğe gelen (50), dengesini kaybedip 4üncü kat balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2019 22:22 Güncelleme Tarihi: 15.9.2019 22:22
Kardeşine ziyarete giden adamın korkunç sonu

Olay, saat 17.00'de Afyonkarahisar'ın Dörtyol Mahallesi Adliye Sitesinde meydana geldi. Kardeşine misafirliğe gelen Cavit Keskin, dengesini kaybederek 4üncü kat balkonundan düştü. Durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Cavit Keskin'i ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürdü. Tedaviye alınan Cavit Keskin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cavit Keskin'in cenazesi morga konulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kardeşine ziyarete giden adamın korkunç sonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN