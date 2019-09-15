Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Köpeğe çarpan otomobil takla atarak şarampole devrildi

Köpeğe çarpan otomobil takla atarak şarampole devrildi

’nın Kula ilçesinde karayoluna çıkan köpeğe çarpan otomobil takla atarak şarampole devrildi. otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2019 07:54
Köpeğe çarpan otomobil takla atarak şarampole devrildi
Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Esenyazı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Celal Kahreman(48) idaresindeki 03 L 4812 plakalı otomobil, Esenyazı Kavşağı yakınlarında karayoluna çıkan köpeğe çarptı. Daha sonra kontrolden çıkan otomobil, takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Celal Kahreman ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kahreman, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kahreman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Köpeğe çarpan otomobil takla atarak şarampole devrildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN