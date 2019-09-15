Bakıcı şiddetini oyuncak araba kaydetti

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'de, güzellik merkezi çalışanı Alper Erdemil (29) ile eşi Fatma Erdemil (27), yaklaşık bir ay önce, 1 yaşındaki kızları Öykü'ye bakması için N.K. isimli kadınla anlaştı. Her sabah Öykü'yü N.K.'nin evine bırakıp, iş çıkışı alan anne-baba, kısa süre sonra küçük kızın vücudunda morluklar olduğunu fark etti. Morlukların nedenini sordukları bakıcıdan, 'Kızımız yürümeyi yeni öğreniyor' yanıtı alan çift, Öykü'nün şiddet gördüğünden şüphelendi. Kızını almak için gittiği bir akşam bakıcının evinden bağırma sesleri geldiğini duyan baba, internetten aldığı ses kayıt cihazını Öykü'nün oyuncak arabasına yerleştirdi. Ertesi sabah kızını, oyuncak arabasıyla birlikte bakıcıya teslim etti. Ses kayıt cihazı, bakıcı N.K.'nın Öykü'ye, "Kes sesini, seni öldürürüm. Sus, sesini kes, yat. Sus artık yeter, sabrım kalmadı" şeklindeki sözleri ile tokat atma ve ağlama seslerini kaydetti. Kaydı dinleyen aile hemen savcılığa şikayetçi oldu. Bakıcı hakkında soruşturma başlatıldı.Baba Alper Erdemil, "Ses kayıt cihazı yerleştirdiğim oyuncak arabayı kızımla birlikte bakıcının evine gönderdim. Kayıtları dinlediğimizde kanımız dondu. Çocuğumuza uygulanan şiddeti farkettik. Hiç şevkat görmediğini, sürekli bağırıldığını, hakaret ve küfür edildiğini tespit ettik" dedi. Anne Fatma Erdemil ise bakıcının kızına 'Bu yemeği yiyeceksin, yemezsen seni öldürürüm. Allah'ın cezası' gibi sözler söylediğini belirterek "Çok kötü oldum. Psikolojik olarak çok yıprandık. Hala çok kötüyüm. Durup durup ağlıyorum. Kadının çocuğuma vurduğu, şiddet uyguladığı, sözlü ve fiziksel şiddet var. Kadının hak ettiği cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.