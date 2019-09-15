Son dakika! Hava durumu bugün nasıl olacak? 16 Eylül Pazartesi Meteoroloji’den kuvvetli sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Ülkenin belli bölgesinde etkisini gösterecek olan kuvvetli sağanak yağış alarmı sonrasında, vatandaşlar 'bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusuna internetten yanıt aramaya başladı. Meteoroloji tarafından yapılan son hava tahmini değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesinin geneli parçalı bulutlu yalnızca Kocaeli dolaylarında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ege Bölgesinde az bulutlu bir hava hakim olacağı gözlemleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 16 Eylül hava durumuna ilişkin son dakika uyarıları...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 16 EYLÜL PAZARTESİ

Haberimizin ayrıntılarından 16 Eylül 2019 Pazartesi Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarılarına erişebilir ve il il hava durumu raporlarını gözlemleyebilirsiniz.

Bugün hava nasıl olacak? sorusunun cevabını da yine bu başlık altından takip edebilirsiniz...