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Son dakika! bugün nasıl olacak? 16 Eylül Pazartesi ’den kuvvetli sağanak yağış uyarısı!

Genel Müdürlüğü’nden ülke genelini ilgilendiren son dakika uyarısı peş peşe geldi. Eylül ayı itibariyle havaların iyiden iyiye soğuması mont ve kışlık kıyafetlere olan ilgiyi arttırmış oldu. Yeni haftanın ilk iş gününde Marmara Bölgesinin geneli parçalı bulutlu yalnızca Kocaeli dolaylarında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar ‘’ Bugün hava nasıl olacak?’’ sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Okula gidecek öğrenciler ve işe gitmek için hazırlanan vatandaşlar en güncel ve doğru Meteoroloji verilerini öğrenmek istiyor. Peki nasıl olacak? İşte 16 Eylül Meteoroloji raporu…

Giriş Tarihi: 16.9.2019 07:31 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 07:31
Son dakika! Hava durumu bugün nasıl olacak? 16 Eylül Pazartesi Meteoroloji’den kuvvetli sağanak yağış uyarısı!

'den son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Ülkenin belli bölgesinde etkisini gösterecek olan kuvvetli sağanak yağış alarmı sonrasında, vatandaşlar 'bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusuna internetten yanıt aramaya başladı. Meteoroloji tarafından yapılan son hava tahmini değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesinin geneli parçalı bulutlu yalnızca Kocaeli dolaylarında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ege Bölgesinde az bulutlu bir hava hakim olacağı gözlemleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 16 Eylül hava durumuna ilişkin son dakika uyarıları...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 16 EYLÜL PAZARTESİ

Haberimizin ayrıntılarından 16 Eylül 2019 Pazartesi Meteoroloji'nin uyarılarına erişebilir ve il il hava durumu raporlarını gözlemleyebilirsiniz.

Bugün hava nasıl olacak? sorusunun cevabını da yine bu başlık altından takip edebilirsiniz...

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Son dakika! Hava durumu bugün nasıl olacak? 16 Eylül Pazartesi Meteoroloji’den kuvvetli sağanak yağış uyarısı!
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