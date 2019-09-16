5 kazaya 8 kurban

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Burhan Eken yönetimindeki TIR, Sincan yönündeyken arızalandı. Yol kenarına park eden Eken, arızalı TIR'ın altına yatarak, tamir etmeye başladı. Bu sırada aynı yönde giden Cem Duman'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak, TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Seda Duman ve oğlu Yağız Kaan Duman ile annesi Kıymet Çiler hayatını kaybetti. Yine Ankara'da, "drift" yaparken trafik polislerince fark edilen otomobilin sürücüsü, kaçmaya çalışırken park halindeki kamyona çarptı. Otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Drift uygulaması yapan trafik polisleri, cadde üzerinde zikzaklar çizerek ilerleyen otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Polisin ikazına uymayan sürücü Şahin Kaya, otomobildeki 2 kişiyle birlikte kaçmaya çalıştı. 200 metre ilerleyen otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki kamyona arkadan çarptı. Hurda yığınına dönen otomobildeki Umut Ö. (16) ile henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi hayatını kaybederken, sürücü Şahin Kaya ise yaralandı. Eskişehir Beylikova'da yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Gürsel Efe Bakırkaya otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Afyonkarahisar'da da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi. Kazada 2 yaşındaki Perisu Kanak yaşamını yitirdi. Çanakkale'de ise motosikletin devrilmesi sonucu 60 yaşındaki Berhan Özçelik öldü.