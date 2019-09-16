Ana sınıfı öğretmenine, öğrencisinin babaannesinden yumruk iddiası

12 Eylül Perşembe günü Tavas ilçesinin kırsal Ulukent Mahallesi'ndeki Şehit Öğretmen Ayşe Konakçı İlkokulu Ana Sınıfı Öğretmeni Ümmühan Erdoğan, sınıfındaki öğrencilerden birinin okula kaydının olmadığını fark etti. Erdoğan, bunun üzerine öğrencinin velisini arayıp ya çocuğun kaydını yaptırmalarını ya da okuldan almalarını söyledi. Bunun üzerine okula gelen öğrencinin babası Rıza T. (39) ve babaannesi Mevlüde T. ile öğretmen Erdoğan arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, babaanne Mevlüde T., öğretmen Erdoğan'a öğrencilerin gözü önünde yumruk attı ve itti. Olayı, araya giren diğer öğretmenler yatıştırdı. Darbedilen öğretmen Erdoğan, Tavas Devlet Hastanesi'nden 1 günlük 'iş göremezlik' raporu alıp, jandarmaya şikayetçi oldu.

'JANDARMAYI ARADIĞIM SIRADA DARBEDİLDİM'

Yaşadığı olayın mesleğinin en kötü anlarından biri olduğunu belirten ana sınıfı öğretmeni Ümmühan Erdoğan, "Kayıt yaptırılmadan okula bırakılan öğrencinin babası ve babaannesi, olay günü kapıyı çalmadan, bir hışımla sınıfa girdi. 'Çocuğumuza biz bakarız. Sana ihtiyacımız yok. Sen kimsin' diyerek, bana hakaretlerde bulundu. Hakaretlerine devam ettikleri için jandarmayı arayacağımı söyledim. Tam telefon edeceğim sırada, öğrencinin babaannesi Mevlüde T., üzerime yüklenip, elimden telefonu almaya çalıştı. Alamayınca da öğrencilerimin önünde sırtıma yumruk atıp, beni iterek darbetti. Bir öğretmen için yaşanabilecek, en kötü olayı yaşadım" dedi.

'OKULA GİTMEYE KORKUYORUM'

Yaşanan olayın sınıfındaki öğrencileri olumsuz etkilendiğini kaydeden Erdoğan, "Darbedilmem nedeniyle psikolojim bozuldu. Can güvenliğim yok. Olayın ardından beni darbeden Mevlüde T., 'Koskoca öğretmensin utanmadan ağlıyorsun' diyerek, benimle bir de dalga geçti. Bana zarar verip, beni rencide edecekler korkusuyla artık okula gidemiyorum. Benim başıma gelen diğer öğretmenlerin de başına gelmesin. Bizler bakıcı değil, öğretmeniz. Önlem alınsın, okullarda güvenliğimiz yok. Öğretmenlerin değeri yok. Öğretmenlere kalkan eller kırılsın" diye konuştu.

Türk Eğitim- Sen Denizli Şubesi ise yaşanan olayı kınayıp, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

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