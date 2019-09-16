Aracı 12 yıl sonra yedieminde çıktı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da12 yıl önce futbol maçı için gittiği Alibeyköy Spor Tesisleri'nde aracını yıkamaya bırakan Aydın Halat'ın (45) aracı çalındı. Halat, yıllarca "Belki bulunur" düşüncesiyle tüm vergilerini ödedi. Ümidi tükenen Halat'a geçtiğimiz günlerde inanılmaz bir haber geldi. 2007'de kaybolan aracının yıllardır yediemin otoparkında tutulduğunu öğrendi. Genç adam büyük bir şoku da aracının otopark borcunu öğrendiğinde yaşadı. 32 bin lira ücret istenen Halat, 2000 model aracının hurda bedelinin 15 bin lira olduğunu söyledi. Halat, aracını çalındıktan sonra bulup otoparka getiren polislerden şikâyetçi olacağını belirtti.