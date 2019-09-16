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yüzde 100 kusurlu bulundu

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2019
Ayşegül Aldinç yüzde 100 kusurlu bulundu
İstanbul'daki Akmerkez AVM'nin otoparkında iki yıl önce aracını geri geri park etmek isterken Samet Sarıömeroğlu'nun motosikletini devirdiği iddiasıyla hakkında bin 330 liralık tazminat davası açılan sanatçı Ayşegül Aldinç'in yüzde 100 kusurlu olduğu ifade edildi. Motosiklette 832 lira hasar oluştuğunu bildiren bilirkişi, motosiklet sürücüsünün ayrıca 500 liralık manevi tazminat talebinin ise mahkemenin takdirinde olduğunu yazdı. Aldinç'in avukatı, AVM'de motosikletlilere özel park alanı olduğunu ancak Sarıömeroğlu'nun buraya bırakmadığını gösteren ek rapor alınmasını istedi. Sarıömeroğlu'nun avukatı da açtıkları davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. Duruşma ertelendi.
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Ayşegül Aldinç yüzde 100 kusurlu bulundu
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