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Çatıda tenekede tavuk pişirirken yangın çıktı

'nin Pamukkale ilçesindeki 3 katlı bir apartmanın çatı katında tenekede tavuk pişirirken, alevlerin tahtalara sıçraması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, maddi hasar oluştu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 11:02
Çatıda tenekede tavuk pişirirken yangın çıktı

Olay, Karşıyaka Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın çatı katında dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Ev sahipleri tenekede tavuk yapmak için hazırlık yaptı. Tenekenin içine tavuk koyulduktan sonra, etrafı odunla sarılıp ateşe verildi. Ancak alevler, çatıdaki tahtalara sıçrayınca yangın çıktı. Çatının tamamını saran yangın, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Çatı katında büyük hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Çatıda tenekede tavuk pişirirken yangın çıktı
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