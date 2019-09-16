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Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya yaptı!

Siirtli Burhan Canpolat, küçük yaşlarda hayalini kurduğu uçan arabayı 15 bin liraya haftada 3 gün çalışarak 2 yılda tamamladığını belirtti. Arabaya Ayyıldız ismini veren Canpolat, aracı havalandırabilmek için destek beklediğini söyledi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 12:05
Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya yaptı!

45 yaşındaki Burhan Canpolat, çocukluk hayali olan uçan arabayı yapmak için sağdan soldan topladığı parçalarla iki kişilik araba yapmayı başardı. Canpolat, yaptığı iki kişilik arabayı uçurmak için yetkililerden destek bekliyor. Uçan arabayı yaptığını ancak uçurmak için maddi desteğe ihtiyacı olduğunu belirten kepçe operatörü Burhan Canpolat, yıllarca yapmayı hayal ettiğini ve bu hayalinin gerçekleşmesi için maddi desteğe ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

İşte Canpolat'ın uçan arabası ile ilgili dikkat çeken bilgiler ve fotoğraflar...

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Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya yaptı!
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