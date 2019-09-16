Hayata tutundular

BUGÜN NELER OLDU

Edirne'nin Enez ilçesinde, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Boztepe Burnu açıklarındaki lastik botla, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, lastik botu durdurup üzerindeki Afganistan ve İran uyruklu, 5'i çocuk, 6'sı kadın, toplam 30 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Diğer taraftan Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 64 düzensiz göçmen yakalandı. Suriye uyruklu 64 düzensiz göçmen, jandarmaya teslim edildi. Muğla'nın Datça ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri İnceburun Mevkisi açıklarında bir lastik botu durdurdu. Yasa dışı yollarlayurt dışına çıkmaya çalışan Suriyeli 33 düzensiz göçmen yakalandı.