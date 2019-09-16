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ve kayınvalidesini bıçaklayıp kendini polise ihbar etti

Esenyurt'ta bir kişi tartıştığı eşi ile kayınvalidesini bıçakladı. Zanlı evinin yanındaki markete giderek marketçiden aldığı telefonla polisi aradı. Kendini ihbar eden zanlı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2019 12:25 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 12:58
Karısını ve kayınvalidesini bıçaklayıp kendini polise ihbar etti

Olay dün sabah saat 07.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi 1452 Sokak'ta bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre; Güllü G. ile Abdulkafur G. çifti henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmaya kendileri ile birlikte kalan Güllü G.'nin annesi Fikriye Ş. de katılınca Abdulkafur G. mutfaktan aldığı bıçakla önce karısı Güllü G.'yi 10 yerinden bıçakladı. Ardından aynı bıçakla kayınvalidesi Fikriye Ş.'yi de yaralayan Abdulkafur G. evden çıktı. Evinin karşısındaki markete giden zanlı orada marketçiden telefonu istedi. Zanlı marketçiden aldığı telefonla 155 polis imdat hattını arayarak ve kayınvalidesini öldürdüğünü, teslim olmak istediğini söyledi.

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Karısını ve kayınvalidesini bıçaklayıp kendini polise ihbar etti
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