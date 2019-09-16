Metruk binada seri imalata suçüstü

Operasyonu İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Başakşehir İlçesi'ne bağlı olan sanayi sitesinde ve Fatih İlçesi'nde metruk binalarda sahte içki imal eden bir sahte içki çetesi operasyonla çökertildi. Çete üyelerinin sahte içki imal ettikleri metil alkolleri kazanlarda kaynattıkları, sahte içki imal ettikleri, matbaalarda sahte TAPDK bandrolü ve içki şişesi etiketi bastıkları saptandı. Çetenin üyelerinin aynı zamanda; çöplerden ve mekanlardan toplayıp sahte içkiler ile doldurdukları içki şişelerini beyaz filelerle kapladıkları ve orijinal görünümü verdikleri de belirlendi. Çete üyelerinin sağlıksız koşullarda ve "Merdiven Altı" olarak imal ettikleri sahte içkileri İstanbul genelindeki alkollü içki satışı yapan restoranlara satarak piyasaya dağıttıkları belirlendi. Çete tarafından hazırlanan sahte içkilerin satılarak dağıtıldığı bazı adresler arasında tekel bayilerinin de bulunduğu ifade edildi.





2'Sİ CEZAEVİNE YERLEŞTİRİLDİ



İstanbul Kaçakçılık Polisleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Emirhan Ü. (23), İsmail S. (26), Ali K. (42), Özbekistan uyruklu Gulsorakhon A. (42) ve Kırgızistan uyruklu Gukhekhra I. (40) adlı 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; satışa hazır hale getirilmiş 8 bin 750 dolu içki şişesi, sahte içki imalatında kullanılan 5 ton metil alkol, 159 bin sahte TAPDK ve yabancı menşeli bandrol, 235 bin içki şişesi etiketi, 9 bin doluma hazır boş içki şişesi, 312 bin bilyeli içki şişesi kapağı ve sahte içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. 5 şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emirhan Ü., Gulsorakhon A. ve Gukhekhra I. adlı şüpheliler adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler İsmail S. ve Ali K. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. İncelemelerin sürdüğü belirtildi.