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Mobil timler suça kalkan oldu

’da 4 bin 190 okul servis aracı trafik polislerince denetlendi. Trafik polislerince yapılan denetimlerde eksik ya da tedbirsiz bin 191 servis şoförüne ceza kesildi

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2019
Mobil timler suça kalkan oldu
Mobil Okul Timleri okulların açılmasıyla birlikte, özellikle okul servislerine yönelik denetimleri yoğunlaştırdı. 2 bin 658 okul denetlenirken, 340 aranan suçlu gözaltına alındı. Servis kriterlerini karşılamayan, eksik belge ya da standartlara uymayan bin 191 servis şoförüne de ceza kesildi.

EMNİYET KEMERİ İLK SIRADA
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-13 Eylül tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulamada 4 yasak park, 208 emniyet kemeri kullanmamak, 36 hız ihlali, 66 trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlerine uymamak, 97 muayenesiz araç kullanmak, 31 emniyet şeridi ihlali, 15 kırmızı ışıkta geçmek, 64 seyir halinde cep telefonu kullanmak ve diğer maddelerden 670 olmak üzere bin 191 araç şoförüne ceza kesildi.
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Mobil timler suça kalkan oldu
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