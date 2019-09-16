Mobil timler suça kalkan oldu

BUGÜN NELER OLDU

Mobil Okul Timleri okulların açılmasıyla birlikte, özellikle okul servislerine yönelik denetimleri yoğunlaştırdı. 2 bin 658 okul denetlenirken, 340 aranan suçlu gözaltına alındı. Servis kriterlerini karşılamayan, eksik belge ya da standartlara uymayan bin 191 servis şoförüne de ceza kesildi.İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-13 Eylül tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulamada 4 yasak park, 208 emniyet kemeri kullanmamak, 36 hız ihlali, 66 trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlerine uymamak, 97 muayenesiz araç kullanmak, 31 emniyet şeridi ihlali, 15 kırmızı ışıkta geçmek, 64 seyir halinde cep telefonu kullanmak ve diğer maddelerden 670 olmak üzere bin 191 araç şoförüne ceza kesildi.