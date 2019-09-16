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'da Firavun heykeli ele geçirildi

'nun Ünye ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan Firavun heykeli ele geçirildi. Maddi değerinin yüksek olduğu tahmin edilen Firavun heykelinin kalker taşına işlendiği görülürken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 10:09
Ordu'da Firavun heykeli ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mısır'da milattan önceki yıllarda hüküm sürmüş Firavun'un kalker taşına işlenmiş heykelinin el değiştireceği bilgisi üzerine harekete geçti, operasyon düzenledi. Heykelin Ünye'nin Hızarbaşıgünlük Mahallesi'nde N.K. adlı kişinin elinde olduğunu öğrenen Jandarma, gece yarısı eve baskın düzenledi. Operasyonda heykel ile birlikte şüpheli N.K. gözaltına alındı. Maddi değerinin yüksek olduğu ifade edilen heykelin, gerçek değerinin yapılacak incelemeler sonunda belirleneceği belirtildi.

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Ordu'da Firavun heykeli ele geçirildi
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