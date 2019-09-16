BUGÜN NELER OLDU

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde önceki sabah meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüklerindeki depremler ile yine aynı bölgede akşam saatlerinde olan 4.1 ve 3.7 büyüklüklerindeki depreme neden olan fayın kimliğinin belirlendiğini söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, kırılan fayın, Kuzey Anadolu Fayı'na (KAF) 15 kilometre uzaklıkta olduğuna dikkat çekerek, "KAF'a çok yakın. KAF'a bağlı başka fayları da tetikleyebilir. Bölgenin sismik açıdan dikkatle izlenmesi gerekir. Sarsıntılar birkaç gün sürebilir" dedi. Öte yandan gün boyu süren sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, geceyi evlerinin önünde ateş yakarak ya da çadırlarda geçirdi.