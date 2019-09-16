Son dakika: Mahkemeden şaşırtıcı karar çıktı! En yakın arkadaşının karısıyla yasak aşk yaşadı ve...

İngiltere'nin Kent şehrinde son dakika gelişmesi yaşandı. Yaşanan olaya göre en yakın dostunun karısıyla iki yıl boyunca yasak ilişki yaşayan eski asker, elinde bıçakla arkadaşının evini bastı. Yasak aşk yaşayan çift, birlikte bir otel odası tutmaya çalışırken yakalanınca aşkları deşifre olmuştu. Cinayet ve kasıtlı adam öldürme suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye çıkartılan adam suçlamaları kabul etmedi. Bunun üzerine mahkemeden çıkan karar ise şaşkına çevirdi.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…