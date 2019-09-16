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: Mahkemeden şaşırtıcı karar çıktı! En yakın arkadaşının karısıyla yasak aşk yaşadı ve...

Günün haberi 'nin Kent şehrinden geldi! İngiltere'nin Kent şehrinde yaşanan cinayetin perde arkası şoke etti. Yaşanan olayda bir çiftin birlikte bir otel odası tutmaya çalışırken yakalanmasıyla yasak aşkları deşifre olmuştu. Yasak aşk yaşayan kadının kocası evi basarak tehditler savurdu. Mahkemeden çıkan karar ise şaşırttı. İşte tüm olayın detayları…

Giriş Tarihi: 16.9.2019 08:48 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 08:49
Son dakika: Mahkemeden şaşırtıcı karar çıktı! En yakın arkadaşının karısıyla yasak aşk yaşadı ve...

'nin Kent şehrinde gelişmesi yaşandı. Yaşanan olaya göre en yakın dostunun karısıyla iki yıl boyunca yasak ilişki yaşayan eski asker, elinde bıçakla arkadaşının evini bastı. Yasak aşk yaşayan çift, birlikte bir otel odası tutmaya çalışırken yakalanınca aşkları deşifre olmuştu. ve kasıtlı adam öldürme suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye çıkartılan adam suçlamaları kabul etmedi. Bunun üzerine mahkemeden çıkan karar ise şaşkına çevirdi.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Son dakika: Mahkemeden şaşırtıcı karar çıktı! En yakın arkadaşının karısıyla yasak aşk yaşadı ve...
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