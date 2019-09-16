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Son dakika haberi: 13 yaşındaki erkek yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya hapis

'den gelen son dakika haberi mide bulandırdı. Kayseri'de TIR şoförlüğü yağan 37 yaşındaki K.A iddiaya göre erkek yeğenine 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu. Mide bulandıran bu olayı kimseye anlatamayan M.A. tam 4 yıl boyunca bu dehşeti yaşamak zorunda kaldı. Olay M.A'nın yaşadıklarını bir arkadaşına anlatmasıyla ortaya çıktı. İşte Kayseri'de yaşanan iğrenç olayın detayları...

Giriş Tarihi: 16.9.2019 19:05 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 19:09
Son dakika haberi: 13 yaşındaki erkek yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya hapis
Kayseri'den gelen son dakika haberi mide bulandırdı. Kayseri'de TIR şoförlüğü yağan 37 yaşındaki K.A iddiaya göre erkek yeğenine 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu. Mide bulandıran bu olayı kimseye anlatamayan M.A. tam 4 yıl boyunca bu dehşeti yaşamak zorunda kaldı. Olay M.A'nın yaşadıklarını bir arkadaşına anlatmasıyla ortaya çıktı. İşte Kayseri'de yaşanan iğrenç olayın detayları...

Kayseri'de ağabeyi O.A.'nın evinde kalan 37 yaşındaki tır şoförü K.A., 13 yaşındaki erkek yeğeni M.A.'ya cinsel istismarda bulundu.

2014 YILINDAN BU YANA İSTİSMARI SÜRDÜRDÜ
Olay, M.A.'nın geçen 25 Temmuz'da arkadaşı F.K.'ye, amcasının kendisine 2014 yılından bu yana cinsel istismarda bulunduğunu söylemesiyle ortaya çıktı. Arkadaşının durumu anlattığı çocuğun annesi C.A., oğlunun başına gelenleri duyunca polise giderek, şikayette bulundu. Gözaltına alınan K.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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30 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan K.A., karar duruşmasında hazır bulundu. Sanık K.A., kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık K.A.'ya, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl hapis cezası verdi.

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Son dakika haberi: 13 yaşındaki erkek yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya hapis
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