Son dakika haberi: Neslican Tay'ın sağlık durumu nasıl? Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı!

Bacağında bulunan tümör nedeniyle 2018 yılında bacağı kesilen Neslican Tay, dördüncü kez kansere yakalandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Özellikle sosyal medya hesabında yaşadıklarını, hayatını ve tedavisini paylaşan Neslican Tay'ın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Sosyal medyada destek çığ gibi büyürken, binlerce mesaj yağdı ve Tay'ın tedavi gördüğü hastaneden de son dakika açıklaması geldi.

NESLİCAN TAY'IN SAĞLIK DURUMU NASIL? HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Daha önce 3 kez kansere yakalanıp yenmeyi başaran Neslican Tay'ın 4. kez kansere yakalandığı belirtilmişti. Genç kızın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili sosyal medyada oldukça fazla bir destek gelirken, hastaneden de açıklama geldi...