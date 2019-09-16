Süper Lig Puan Durumu: 4. hafta sonunda Süper Lig'de oluşan son puan durumu burada!

Süper Lig'de 4. hafta yapılan tek maçla sona erdi.
Ligin 4. haftasının son maçında Fenerbahçe, deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Aytemiz Alanyaspor, 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazandı.
Sezona 4'te 4 yaparak başlayan Alanyaspor, 12 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.
HAFTANIN SONUÇLARI
Ligin 4. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Galatasaray-Kasımpaşa: 1-0
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş: 3-2
Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2
MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-4
Çaykur Rizespor-Göztepe: 0-0
Trabzonspor-Gençlerbirliği: 2-2
Yukatel Denizlispor-Konyaspor: 0-1
Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 3-1
PUAN DURUMU
Ligde 4. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|4
|4
|0
|0
|11
|4
|7
|12
|2.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|4
|2
|2
|0
|4
|2
|2
|8
|3.
|FENERBAHÇE
|4
|2
|1
|1
|9
|5
|4
|7
|4.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|4
|2
|1
|1
|4
|1
|3
|7
|5.
|GALATASARAY
|4
|2
|1
|1
|5
|5
|0
|7
|6.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|4
|2
|1
|1
|8
|9
|-1
|7
|7.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|4
|2
|0
|2
|10
|5
|5
|6
|8.
|TRABZONSPOR
|4
|1
|3
|0
|6
|5
|1
|6
|9.
|KONYASPOR
|4
|1
|3
|0
|4
|3
|1
|6
|10.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|4
|1
|2
|1
|6
|4
|2
|5
|11.
|ANTALYASPOR
|4
|1
|2
|1
|5
|6
|-1
|5
|12.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|4
|1
|2
|1
|2
|5
|-3
|5
|13.
|BEŞİKTAŞ
|4
|1
|1
|2
|6
|7
|-1
|4
|14.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|4
|1
|1
|2
|4
|7
|-3
|4
|15.
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|4
|0
|2
|2
|5
|7
|-2
|2
|16.
|GÖZTEPE
|4
|0
|2
|2
|0
|4
|-4
|2
|17.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|4
|0
|1
|3
|4
|9
|-5
|1
|18.
|KASIMPAŞA
|4
|0
|1
|3
|2
|7
|-5
|1
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Süper Lig'de 5. haftada yapılacak maçların programı şu şekilde:
20 Eylül Cuma:
20.30 Göztepe-Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
21 Eylül Cumartesi:
15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)
20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
22 Eylül Pazar:
14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi)
16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)