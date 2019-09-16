Tek böbrek üç deneme bir bebek

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da tek böbreğiyle yaşayan 9 yıllık evli Binnaz Ada, yıllar süren anne olma mücadelesini 3'üncü denemesinde kazandı. İstanbul'da, 11 yıl önce 34 yaşındaki böbrek hastası Binnaz Ada'ya, bir üniversite hastanesinde 9 yaşındaki kadavradan böbrek nakli yapıldı, tek böbrekle yaşamını sürdürdü. Binnaz Ada ile eşi Serdar Ada (38) çocuk sahibi olmaya karar verince hem maddi durumları yetmediğinden, hem de böbrek ve kadın doğum doktorlarının aynı yerde olması için bu hasteneye başvurdu. Burada gebelik için iki kez aşılama yapıldı. Acı dolu geçen bu ilk tüp bebek denemesinde Binnaz Ada'ya anestezi uzmanı yokken canlı canlı yumurta toplama işlemi gerçekleştirildi. Denemeler başarısız oldu, moraller bozuldu. İki yıllık aranın ardından ikinci denemede 4 embriyo elde edildi, tek embriyo sağlam çıktı ve genç anne adaya transfer yapıldı. Ancak o da tutmadı. Ümitler tükenmişti. Annelik özlemi giderek büyüyen Binnaz Ada gördüğü bebek bezi reklamına bile ağlıyordu. Kız kardeşinin hamile kalmasında bile sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşadı.Serdar Ada, anneliği tatmak isteyen eşinin üzüntüsüne daha fazla dayanamayıp "Kredi çekelim ve özel bir merkezde son kez deneyelim, yeter ki sen üzülme" dedi. 15 bin TL kredi çektiler. Araştırmaları sonucunda, böbrek hastalarının gebeliğinde uzman olan Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Kübra Boynukalın'a ulaştılar. Özel bir merkezde görevli Boynukalın, başarılı geçen tedavi sürecini SABAH'a şu sözlerle anlattı: "Yumurta rezervi ile toplanan yumurta sayısında bir uyumsuzluk olduğunu fark ettik. Kişiye özel dozlama yaptık. 14 yumurta topladık, 3 embriyosunu dondurduk. Sonuçlarını doktoruna yolladık, gebe kalabileceğini söyledi. İki embriyo transferi hakkı olması rağmen tek embriyo transferi yaptık. Böbrek nakilli hastalarda olay sadece gebe kalmakla bitmiyor. Bu hastalarda gebelik tansiyonu ve gebelik zehirlenmesi gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu yüzden tek embriyo istiyoruz. Çünkü ikiz gebelikte de bu riskler iki katına çıkıyor. Özenli bir takiple ve sorunsuz bir tedavi süreciyle her şey yolunda gitti ve Kerem bugün bizi görmeye geldi. Çok mutluyuz."Sonunda annelik duygusunu yaşayan Binnaz Ada, mutluluğunu şu şekilde dile getirdi: "Bağırsaklarımda yapışma olduğundan acıdan bebeğimi emziremedim. Ağrılar, acılar, enfeksiyon süreci, lohusa depresyonu hepsi birbirine karıştı. Tüm bu ihmallere rağmen Kerem sağlıkla dünyaya geldi ya, şükür sebebimiz o bizim. Onun bir gülüşü için her şeye değer..."