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Üniversite kampüsünde görünmez kaza: 1 ölü

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Kampüsünde sulama yapan traktörün altında kalan genç kadın hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2019 15:17

Olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu Sezen Zambak (23), çiçekleri sulayan V.B. yönetimindeki traktörün manevra yaptığı sırada altında kaldı. Kazayı gören öğrenciler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Zambak'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü V.B ise gözaltına alındı.

Üniversitede iki günlük yas ilan edildi
Öte yandan, Ege Üniversitesi Senatosu, aldığı kararla iki günlük yas ilan etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz kampüsünde meydana gelen elim trafik kazası sonucu Ziraat Fakültesi mezunumuz Sezen Zambak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu acı olay nedeniyle Ege Üniversitesi Senatosu kararıyla üniversitemizde iki günlük yas ilan edilmiştir. Merhumun ailesine ve üniversitemize baş sağlığı diliyoruz" denildi.

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