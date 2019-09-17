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Akılalmaz ! 30 santimlik tahta parçası saplandı

’ta yaşanan geçirdiği trafik kazası sonrası boynuna 30 santim uzunluğunda tahta parçası saplanan 19 yaşındaki genç kız, KSÜ Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Giriş Tarihi: 17.9.2019 22:24
Akılalmaz son dakika haberi! 30 santimlik tahta parçası saplandı

Pazarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki B.Ö.'nün boynuna 30 santim uzunluğunda tahta parçası saplandı. Boynundan giren ve koltuk altından görülen tahta parçasıyla Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan genç kız acil ameliyata alındı.

Yaklaşık yarım saat süren ameliyat sonrası çıkarılan tahta parçasının inanılmaz bir şekilde sinir ve damarlara zarar vermemesi neticesinde genç kız, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

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Akılalmaz son dakika haberi! 30 santimlik tahta parçası saplandı
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