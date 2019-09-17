Akılalmaz son dakika haberi! 30 santimlik tahta parçası saplandı

Pazarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki B.Ö.'nün boynuna 30 santim uzunluğunda tahta parçası saplandı. Boynundan giren ve koltuk altından görülen tahta parçasıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan genç kız acil ameliyata alındı.
Yaklaşık yarım saat süren ameliyat sonrası çıkarılan tahta parçasının inanılmaz bir şekilde sinir ve damarlara zarar vermemesi neticesinde genç kız, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.