Berfin’in katiline 45 yıl hapis cezası

BUGÜN NELER OLDU

BOLU'NUN Gerede ilçesinde 10 Aralık 2016'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Gerede Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Berfin Yıldız'ı (18), tabanca ile başından vurarak öldürmek ve A.B'yi yaralamak suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan Kaycı'nın karar duruşması yapıldı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Kaycı ve ailesi ile taraf avukatları katıldı. Avukatların savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapse mahkum ettiği Kaycı'nın cezasını iyi hal durumundan 25 yıla indirdi. Mahkeme heyeti, sanığı, kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarını da ekleyerek 45 yıl hapis cezasına çarptırdı.