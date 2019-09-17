Dram dinmiyor

BUGÜN NELER OLDU

Savaş, çatışma ve yoksulluk binlerce insanı yurdundan etmeye devam ediyor. Sadece dün düzenlenen kurtarma operasyonlarında çoğu denizde 273 göçmen yakalandı. Avrupa'ya gitmek isteyenlerin ilk adım atmak istediği Yunanistan'a gitmek için kullanılan Ege'nin kuzeyinde ise yılbaşından bu yana yakalanan mülteci sayısı da 31 bini geçti.Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Bademli Köyü sahilindeki zeytinlik alanda, Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 2 ayrı lastik botta da 99 kaçak göçmen yakalandı. Yunanistan'ın Sömbeki (Simi) Adası'na geçmeye çalışan botta Filistin, Suriye, Irak ve İran uyruklu 54 kişinin olduğu bunların 13'ünün kadın, 11'inin çocuk olduğu öğrenildi. Aynı bölgede farkedilen ikinci lastik botta ise 45 kaçak göçmen daha lastik botta yakalandı. 20'si erkek, 10'u kadın ve 15'i çocuk olan toplam 45 kaçak göçmenden 31'inin Suriye, 11'inin Filistin ve 3'ünün Irak uyruklu olduğu tespit edildi.Edirne'de de benzer manzaralar yaşandı. Lastik bot içerisinde Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i çocuk toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı. Lastik bot içerisindeki 28 Afganistan ve 2 İran uyruklu olmak üzere toplam 30 düzensiz göçmen (19 erkek, 6 kadın, 5 çocuk) yakalandı.Muğla'nın Datça ilçesinde ise iki ayrı lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 99 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin tamamının il göç idarelerine teslim edildiği bildirildi.KUZEY Ege'ye düzensiz göçmen akını artarak devam ediyor. Yunanistan üzerinden Avrupa hayali ile yollar düşen onbinlerce kişi Kuzey Ege'den Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek için hayatlarını hiçe sayarak şişme botlar ile azgın dalgaları aşmaya çalışıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları yılbaşından bu yana Kuzey Ege'de 31 bin 641 düzensiz göçmeni yasadışı yollardan geçiş yapmak isterken yakaladı. Bu sürede yaşanan kazalarda 28 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği kaydedildi.