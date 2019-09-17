Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 17 Eylül Elektrik kesintisi programı!

Elektrikler ne zaman gelecek? Sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor. 17 Eylül BEDAŞ elektrik kesintisi programına göre İstanbul'un belirli ilçelerinde elektrikler kesilecek. Bu bağlamda İstanbul'un hangi mahalle ve ilçelerinde kesinti yaşanacağı merak edildi. Planlı kesintilerde ilçe ve mahallenize dair detaylara haberimizde değindik. Peki elektrikler ne zaman gelecek?

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Haberimizin devamında İstanbul elektrik kesintisi 17 Eylül BEDAŞ programına erişebilirsiniz.

İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı

– CUMHURİYET Mh., ZEYBEK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27413-25270)

– BEYLİKDÜZÜOSB Mh., MENEKŞE Cd., ORKİDE Cd., MANOLYA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 00:01-04:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27444-21764)

– GÜMÜŞYAKA Mh., ŞEHİT ABDURRAHMAN AY Cd., ŞEHZADE MEHMET Cd., KIZILKURT Sk., ZEN Sk., KARACAÖREN Sk., ELMALIK Cd., YALIKÖY Cd., EKİNÖZÜ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27597-25797)

– OSMANİYE Mh., ÇÖREKOTU Sk., RAHMİ APAK Sk., FİLDAMI Sk., FİLDAMI ÇIKMAZI Sk., SIĞIRTMAÇ Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27669-1563)

– OSMANİYE Mh., FİLDAMI ARALIĞI Sk., FİLDAMI ÇIKMAZI Sk., FİLDAMI Sk., GENCER Sk., PULLUK Sk., ADALET Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27670-1537)

– ORHAN GAZİ Mh., 1711. Sk., 1712. Sk., 1713. Sk., 1715. Sk., 1717. Sk., 1719. Sk., 1721. Sk., 1723. Sk., 1725. Sk., 1729. Sk., 1731. Sk., 1733. Sk., 1646. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27680-22820 22821 22822 22823 22824 22825 22826 22827 22828 22950 22951 22952)

– BAHÇEKÖY YENİ Mh., SARMAŞIK Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27711-)

– TALATPAŞA Mh., 1006. Sk., FATİH SULTAN MEHMET Cd., 1047. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27772-22924 DEPAR 1)

– LEVAZIM Mh., SELEN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27776-3019)

– LEVAZIM Mh., SELEN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27778-3457)

– NİSBETİYE Mh., NİSBETİYE Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27779-3226)

– NİSBETİYE Mh., AYTAR Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27780-3539)

– ORTABAYIR Mh., ACAR Sk., SARIGÖL Cd., ÇEŞMEBAŞI ÇIKMAZI Sk., ÇEŞMEBAŞI Sk., ZİGANA Sk., ABA Sk., ÇAKMAK Cd., HARMAN Sk., ŞAİR ÇELEBİ Sk., AZELYA Sk., AĞAÇALTI Sk., YÜCELEN Sk., GAZALİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27790-9003 T.M. )

– GÜZELTEPE Mh., KEMERBURGAZ YOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27791-9674 T.M. )

– ÇELTİK Mh., ÇANTA Cd.DESİ Sk., EGEMENLİK Cd., DOKUZLUK Sk., TÜNEL Sk., STAD Sk., ÇAMDAĞI Sk., KAMELYA Cd., İSKENDERİYE Sk., DEVLET Sk., TATAR Sk., SAHİLBOYU Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27795-25809-25026-25027-25456-25269-26144)

– 100. YIL Mh., 58. Sk., 60. Sk., 64. Sk., 66. Sk., 6. Sk., VEYSEL KARANİ Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27798-18268)

– YAVUZ SELİM Mh., 4/4. Sk., 4/5. Sk., 4/6. Sk., 4/7. Sk., 3/14. Sk., 3. Sk., CAHİT SITKI TARANCI Cd., 5. Sk., 4/8. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27799-18521)

– BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., NAZIM HİKMET Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27809-22736)

– PİRİ REİS Mh., 2063. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27810-22640)

– CEBECİ Mh., 2595. Sk., 2596. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27831-28194 TM)

– MEHTERÇEŞME Mh., 1886. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27784-27029)

– PİRİ REİS Mh., NAZIM HİKMET Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27808-22295)

– CUMHURİYET Mh., 2068. Sk., 1980. Sk., MEHTERÇEŞME Mh., 1936. Sk., 1946. Sk., 1953. Sk., 1948. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27811-22968)

– TAHTAKALE Mh., KIRÇİÇEĞİ Sk., MELİSA Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27857-12346)

– TAHTAKALE Mh., ZEYTİN Sk., ABDİ İPEKÇİ Cd., KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27859-12340)

– BAĞLARBAŞI Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27837-29578 tm)

– KARADENİZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27839-29661 tm)

– TÜRKOBA Mh., TEPECİK Cd., ÖZGÜRLÜK Cd., KOLEJ Cd., CUMHURİYET 3 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27864-24407 24408 24409 24410 24411)

– BAĞLAR Mh., ÜNVERDİ Sk., ÇAVDAR Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27872-31772)

– BAĞLAR Mh., ÜNVERDİ Sk., ÇAVDAR Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27873-31772)

– FULYA Mh., AYGÜN Sk., BİLGE Sk., ÇELTİK Sk., ÇİĞDEM 1 Sk., ESENLER Sk., FULYA BAYIRI Sk., GÜLEN Sk., KOZACIK Sk., MEHMETÇİK Cd., OĞUZHAN Sk., ÖZLÜCE Sk., SAKIZ AĞACI Sk., ÜÇOBALAR Sk., 19 MAYIS Mh., ÖĞRETMEN HAŞİM ÇEKEN Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27781-3672)

– GÜLBAHAR Mh., MARTI Sk., ÇİMEN 1 Sk., ÜLKÜ Sk., ÇULLUK Sk., KURTULUŞ Sk., GALATA DERESİ Cd., GÜVERCİN Sk., ÇİL Sk., BAKIRCI Sk., TEKİN Sk., KARTAL Sk., KUMRU 1 Sk., SERÇE Sk., ÜVEYİK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında TELSİZLER Mh., AKBAL Sk., MISRA Sk., GALATA DERESİ Cd., BRONZ Sk., İPEKYOLU Sk., YEŞİLÇAY Sk., ETİLER ÇIKMAZI Sk., BALÇIK Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27792-9534 T.M.)

– HADIMKÖY Mh., ARAS Sk., BİRLİK Sk., FATİN RÜŞTÜ ZORLU Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27823-20713,27322)

– MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27842-4540-4541)

– PİRİ REİS Mh., 2066. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27806-22573)

– YAVUZ SELİM Mh., İMRAHOR Mh., HİCRET Mh., MAVİGÖL Mh., BOLLUCA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27871-28446-29517-29083-29210-29515-29535-29209-29021-29645-29646-29537-28556-29338-29529-29787-29538-29102-28794-29958-28484-29466-29796-29379-41378-29528-29457-29849-29353-29643-29541-29542-29596-29629-40735-29892-41990)

– BOYALIK Mh., SAZLI Sk., ZENCEFİL Sk., FINDIKDERE Cd., ERİKLİ Sk., DURUSU PARK Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:40-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27876-28861)

– MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27844-4542-4543)

– BAĞLAR Mh., EMRAH Sk., ÇEŞMEALTI Sk., HACI OSMAN EFENDİ Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27875-31863)

– CUMHURİYET Mh., AKASYA Cd., MANOLYA Cd., İMGE Sk., MURAT Sk., TOPRAK Sk., VAKIF Sk., TUFAN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27885-25165)

– HÜRRİYET Mh., DAĞLAR Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27835-31012-15)

– BAĞLAR Mh., HÜRRİYET Mh., MÜCAHİTLER Sk., ÇAMLICA Sk., FATİH Sk., MENDERES Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27897-31772,31524,31773,31775,31853,31579,31511)

– BOYALIK Mh., DURUSU PARK Cd., TAŞKÖPRÜ Cd., ZENCEFİL Sk., SAZLI Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:10-13:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27874-28871-28870)

– HÜRRİYET Mh., SEDEF Sk., SEDEF ÇIKMAZI Sk., ALTIN Sk., MAHMUTBEY Cd., HÜRRİYET Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27882-31001)