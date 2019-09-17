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Erciyes beyaza büründü

Ali ALTUNTAŞ
ALİ ALTUNTAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019
Erciyes beyaza büründü
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e yılın ilk karı yağdı. Zirvenin beyaza bürünmesi en çok Erciyes Kayak Merkezi'ndeki turizmcilerin yüzünü güldürdü. Karın erken yağması ile kayak sezonunun da erken başlayacağını belirten turizmciler, şimdiden yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yağmurlu havanın etkisini hissettirdiği Kayseri'de 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes dağının zirvesi beyaza büründü. Zirvede yaklaşık yarım saat süren yağışla 4 santimetrelik kalınlığa ulaşan kar, kent merkezinden de görüldü. Turizmciler yılın kar açısından bereketli geçmesini bekliyor.
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Erciyes beyaza büründü
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