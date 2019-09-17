Hatay'da orman yangını

Merkez ilçeye bağlı Ballıöz, Kisecik ve Toygarlı mevkilerinde yaklaşık 25 farklı noktada aynı anda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 40 arazöz, 20 su tankı, 10 iş makinesi ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, çıkış nedeni henüz belli olmayan yangınlara hızla müdahale edildiğini belirtti.

Yaklaşık 25 farklı noktada çıkan yangınların 22'sinin kontrol altına alındığını kaydeden Ketmern, bölgedeki 3 noktaya hala müdahalenin sürdüğünü aktardı.

Öte yandan, jandarma ekipleri yangınların çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.