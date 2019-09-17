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'da şüpheli ölüm! Tarlada aracın içinde...

’da bir kişi dere yatağının yakınlarında aracının içerisinde ölü bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019 21:35 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 21:35
Hatay'da şüpheli ölüm! Tarlada aracın içinde...

Olay, Altınözü ilçesi Alakent Mahallesi yakınlarında bir dere yatağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün kaybolan ve kendisinden bir türlü haber alınamayan Ercan Hortum, Yarseli Barajı'na akan dere yatağının 5 metre yakınında aracının içerisinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ercan Hortum'un cansız bedeni, olay yeri jandarma ekipleri ve Altınözü savcısının incelemesinin ardından Altınözü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Silahla öldürüldüğü belirlenen Ercan Hortum'un cansız bedeni otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hatay'da şüpheli ölüm! Tarlada aracın içinde...
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