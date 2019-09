Helal sana İrfan öğretmen!

Doğu'nun bir ucunda Şırnak Silopi'den yükselip bölge illerine yayılan bir başarı konuşuluyor şu sıralar; 15, 18, 22, 25 yaşlarından, öğrenci, işçi, gözleri ışıl ışıl gençlerden oluşan Silopi Habur Spor ve kısa sürede süper amatör lige çıkan dev başarısı... 500 genç arasından özenle seçilen 50 genç, gece gündüz kısıtlı imkanlarda antrenman yaptı, minderleri, sahaları hatta iyi bir futbol topları bile yoktu ancak büyük bir umutları vardı. Mahalle aralarında başladıkları futbol ile bir yılda süper amatör lige yükseldiler. Şimdi Doğu ve Güneydoğu'da aileler, çocuklarını İrfan Kayhan öğretmene teslim ediyor, 'hocam teröre bulaşacaklarına hayallerine koşsunlar' diyor.



PKK ONLARI KANDIRAMADI

Takımın içinde köyden her gün 10 kilometrelik yol yürüyerek antrenmanlara katılan gençler bile var. İmkansızlıkla yola çıkan gençler il, bölge birincilikleri aldı. Hatta bir genç üst takımlardan birine transfer oldu, 3 genç içinde görüşmeler yapılıyor. PKK, onları kandırıp dağa çıkarmak için çok çabaladı, tehditlerini artırdı ancak gençler silahı değil temiz gelecekleri için futbolu seçti.

Tüm bu başarı hikayesinin arkasında ise Samsun'dan öğretmen eşi ve çocuklarını da alıp, gönüllü olarak buraya gelen ve canla başla görev yapan bir öğretmen var: İrfan Kayhan. Terör bataklığından gençleri çekip çıkarmak amacıyla yola çıkan İrfan öğretmen sokaklardan gençleri tek tek buldu. Anne ve babalar önce "Başaramazsınız, 3-4 maç yenilince bırakırsınız zaten' dedi. İrfan Öğretmen PKK'dan 'Sana mı kaldı Samsun'dan gelmişsin, bizim çocuklara karışma, nerede oturduğunu biliyoruz, eşin ve çocuklarını düşünüyorsan ileri gitme sonu kötü olur' tehditleri aldı. Hikayenin gerisin İrfan öğretmen SABAH'a şöyle anlattı:



ÖNCE EŞİMLE MAAŞLARIMIZI ORTAYA KOYDUK: Babamın vasiyeti ile öğretmenliği seçtim, Doğu'yu istiyordum. Çünkü buradaki çocukların fedakarlığımıza ihtiyacı vardı. Şırnak'a atanınca çok mutlu oldum. Buradaki pırıl pırıl çocukları vatan, millete kazandırmalı, onlara iyi bir gelecek kurmalıydım. Baktım sporda çok başarılılar Silopi Habur Spor'u kurdum. Eşim ile öğretmen maaşlarımızı ortaya koyduk.

9 AYDA 3'NCÜ SIRADA BAŞARI: Hala Silopi'de 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu'nda öğretmenim. PKK her koldan tehdit etti, mobing yaptı. Takımımın içinde dağa çıkmaktan vazgeçirdiğim, şu an gol kralı gençler var. 500 genç katıldı. 50'si ile yola devam ettim. Bu yıl ligi üçüncü sırada bitirdik.

DUYGULANDIRAN FEDAKARLIK: Başarı gelince esnaf ve halk destek vermeye başladı. Çocukların hayallerine gelir olsun diye yerel bir gazete çıkarmaya başladım. Eşim en büyük destekçim oldu. Kredi çekti, öğrenciler için forma aldık.

GENÇLER HAYATA SARILDI: Burada yeni bir umut belirdi, bir ışık yaktık. Şimdi aileler maçlarımızı izlemeye geliyor , 'arkanızdayız, bizi tanıtan sizsiniz, çocuklarımızı bataklıktan kurtardınız' diyorlar.



TERÖR VE UYUŞTURUCUDAN KURTARDI

MEHMET YAKUT: 15 yaşındayım. Bu takım hayatımı kurtardı, eğer öğretmenim elimden tutmasa ben de etrafımda gördüğüm arkadaşlarım gibi uyuşturucu madde ve terörün bataklığında kaybolacaktım. Çok mutluyum bir hayalim, ümidim var. İrfan hocamın sayesinde okuluma da düzenli gidiyorum, antrenmanlarını da düzenli geliyorum. Biz başardık, teröre karşı bende yeni bir hayat kurdum. Bu sene bal ligine çıkma hedefliyoruz çok çalışıyoruz birilerinin bizi görüp elimizden tutmasını arkamızda durmasını istiyoruz.



HER ŞEY BİTTİ DEDİĞİM BİR ANDA...

ERKAN ŞENOL (21): En büyük hayalim futbolcu olmaktı.Fakat Şırnak şartlarında bu mucizeden bile daha zordu. Fırında ekmek yapıp 12 kişiyi geçindirmeye çalıştığım o günlerde İrfan öğretmen çıkageldi. Sokakta gezen ne kadar genç varsa hepsini topladı. Hayallerimizi beraber gerçekleştireceğimizi söyledi. Her şey bitti dediğim anda hayallerim yeniden canlandı. Akşam sekizde işe gidiyorum, sabah 8'de işten çıkarak antremana gidiyorum. Hiç yorulmuyorum çünkü artık hayata tutunmak için bir nedenim var.



EĞİTİMDE DE ÇIĞIR AÇTIRMIŞ

İrfan Öğretmen, sporla gençleri terör ve uyuşturucu bataklığı nın kucağından çekip almış ancak görev aldığı okullarda yaptıkları ile de eğitimde çığır açmış. Esnaf ile el ele verip, okulu tamir ettirmiş. Hobi odaları, profesyonel spor ve müzik odaları yaptırmış. Geri dönüşüm köşeleri yaptım, Bölgede tonlarca geri dönüşüm toplamışlar. Doğu'nun çocuklarını sinema ile tanıştırmış hatta kurduğu dev ekran ile aileler bile film seyrediyor.

