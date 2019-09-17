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Adliyesinde silahlı saldırı: 2 yaralı

Adliyesinde Oruç Aras ve Settar Aras isimli kardeşler, kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019 14:30 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 14:42
Iğdır Adliyesinde silahlı saldırı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Oruç Aras ve Settar Aras, duruşma için bugün öğle saatlerinde Iğdır Adliyesine gitti. Adliye içinde duruşma saatinin gelmesini bekleyen Aras kardeşler, kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırganı adliye polisi etkisiz hale getirirken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

KARDEŞLERDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Saldırıda yaralanan 2 kardeş ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğsüne kurşun isabet eden Oruç Aras'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Iğdır Adliyesinde silahlı saldırı: 2 yaralı
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