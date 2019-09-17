İstanbul’un adaları için yelken açtı

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Akdenız'dekı plastik kirliliğine dikkat çekmek için Fransa'dan yola çıkan Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) Blue Panda yelkenlisi, Türkiye ziyareti çerçevesindeki etkinliklerine İstanbul'da başladı. Blue Panda, İstanbul Adaları'nın denizel zenginlikleri konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Marmara Denizi'nin biyolojik çeşitliliğinin korunması ve bölgenin acilen deniz koruma alanı ilan edilmesi talebinin dile getirildiği programda, domuz köpekbalığı konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik bir dalış etkinliği de düzenlendi. Blue Panda'nın gerçekleştireceği etkinlikler hakkında bilgi veren WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, "Bu plastik hareketi aslında Sıfır Atık hareketinin bir destekçisi. Yelkenli 4 Ekim'de İzmir'de, 10 Ekim'de Kaş'ta olacak. Halka dönük sanat aktivitelerimiz de var" dedi.