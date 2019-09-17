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17 Eylül listesi: ve 'da oldu! İşte Kandilli güncel liste

17 Eylül güncel listesi sürekli internet sayfası üzerinden yayınlanıyor. Son zamanlarda artan depremler vatandaşların tedirgin olmasına sebep oldu. Geçtiğimiz günlerde ’da yaşanan sarsıntılar ve öncesinde olanlar vatandaşların internet üzerinden devamlı olarak listesine bakmalarına neden oldu. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada ufak çaplı da olsa sürekli sarsıntılar yaşanıyor. Bugün sabah saatlerinde ve Ankarada sarsıntılar meydana geldi. İşte 17 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 17.9.2019 11:25
Kandilli Rasathanesi 17 Eylül son depremler listesi: Balıkesir ve Ankara'da deprem oldu! İşte Kandilli güncel liste

Yurdumuzda ve Dünya üzerinde yaşanan depremler son zamanlarda oldukça korkutucu bir hal almaya başladı. Vatandaşlar ufak çaplı sarsıntıların büyük deprem habercisi olup olmadığını merak ederken 17 Eylül Kandilli Rasathanesi güncel deprem listesini yayınlamaya devam ediyor. Gelen son bilgiye göre Balıkesir ve Ankara'da küçük çaplı sarsıntılar yaşandı ancak hissedilmedi. İşte 17 Eylül Kandilli son depremler listesi!

SON DEPREMLER LİSTESİ (17 EYLÜL KANDİLLİ)

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.09.17 09:53:55  40.2275   27.6748       11.5      -.-  2.0  -.-   KORPEAGAC-GONEN (BALIKESIR)                       İlksel
2019.09.17 06:46:42  40.2737   31.8978        4.8      -.-  2.1  -.-   MIKAIL-BEYPAZARI (ANKARA)                         İlksel
2019.09.17 06:26:32  39.1738   28.2097        9.7      -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2019.09.17 02:40:55  38.3193   27.1563        7.6      -.-  1.6  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel
2019.09.17 01:23:33  36.7587   28.7705       37.0      -.-  1.5  -.-   FEVZIYE-ORTACA (MUGLA)                            İlksel
2019.09.16 23:14:05  38.3952   44.2278        9.7      -.-  2.4  -.-   KOCBASI-SARAY (VAN)                               İlksel
2019.09.16 22:44:42  38.2217   26.3688       17.2      -.-  3.3  3.1   ALACATI-CESME (IZMIR)                             İlksel
2019.09.16 18:56:17  39.0613   26.1082        7.3      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.09.16 15:46:53  37.0515   34.8570       15.2      -.-  1.7  -.-   SIRAKOY-TARSUS (MERSIN)                           İlksel
2019.09.16 15:40:29  38.7378   41.8708        3.2      -.-  2.1  -.-   ICBOGAZ-KORKUT (MUS)                              İlksel
2019.09.16 14:21:33  36.9278   34.7135       17.6      -.-  0.9  -.-   YANPAR-AKDENIZ (MERSIN)                           İlksel
2019.09.16 14:08:25  39.6182   26.4142        4.1      -.-  1.7  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                               İlksel
2019.09.16 13:24:24  39.5835   38.8112        8.5      -.-  1.8  -.-   ATMA-KEMAH (ERZINCAN)                             İlksel
2019.09.16 13:02:39  37.8668   29.2490        0.0      -.-  1.9  -.-   KOCADERE-(DENIZLI)                                İlksel
2019.09.16 12:37:30  39.9863   26.1407       14.0      -.-  1.5  -.-   YENIKOY-EZINE (CANAKKALE)                         İlksel
2019.09.16 12:10:07  37.5772   35.5772        1.1      -.-  2.0  -.-   GOKGOZ-KOZAN (ADANA)                              İlksel
2019.09.16 12:04:11  37.1962   28.2418        0.0      -.-  1.7  -.-   DAGDIBI-(MUGLA)                                   İlksel
2019.09.16 10:15:20  39.1950   27.7442        0.0      -.-  1.2  -.-   BAYAT-SOMA (MANISA)                               İlksel
2019.09.16 10:03:01  36.8698   28.9765        4.0      -.-  2.5  -.-   ELCIK-DALAMAN (MUGLA)                             İlksel
2019.09.16 07:21:41  38.1090   44.4412       20.6      -.-  2.4  -.-   KIZILCA-BASKALE (VAN)                             İlksel
2019.09.16 05:42:48  36.0847   27.5842        8.1      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

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Kandilli Rasathanesi 17 Eylül son depremler listesi: Balıkesir ve Ankara'da deprem oldu! İşte Kandilli güncel liste
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