Kandilli Rasathanesi 17 Eylül son depremler listesi: Balıkesir ve Ankara'da deprem oldu! İşte Kandilli güncel liste

Yurdumuzda ve Dünya üzerinde yaşanan depremler son zamanlarda oldukça korkutucu bir hal almaya başladı. Vatandaşlar ufak çaplı sarsıntıların büyük deprem habercisi olup olmadığını merak ederken 17 Eylül Kandilli Rasathanesi güncel deprem listesini yayınlamaya devam ediyor. Gelen son bilgiye göre Balıkesir ve Ankara'da küçük çaplı sarsıntılar yaşandı ancak hissedilmedi. İşte 17 Eylül Kandilli son depremler listesi!

SON DEPREMLER LİSTESİ (17 EYLÜL KANDİLLİ)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.17 09:53:55 40.2275 27.6748 11.5 -.- 2.0 -.- KORPEAGAC-GONEN (BALIKESIR) İlksel 2019.09.17 06:46:42 40.2737 31.8978 4.8 -.- 2.1 -.- MIKAIL-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2019.09.17 06:26:32 39.1738 28.2097 9.7 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.09.17 02:40:55 38.3193 27.1563 7.6 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel 2019.09.17 01:23:33 36.7587 28.7705 37.0 -.- 1.5 -.- FEVZIYE-ORTACA (MUGLA) İlksel 2019.09.16 23:14:05 38.3952 44.2278 9.7 -.- 2.4 -.- KOCBASI-SARAY (VAN) İlksel 2019.09.16 22:44:42 38.2217 26.3688 17.2 -.- 3.3 3.1 ALACATI-CESME (IZMIR) İlksel 2019.09.16 18:56:17 39.0613 26.1082 7.3 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.16 15:46:53 37.0515 34.8570 15.2 -.- 1.7 -.- SIRAKOY-TARSUS (MERSIN) İlksel 2019.09.16 15:40:29 38.7378 41.8708 3.2 -.- 2.1 -.- ICBOGAZ-KORKUT (MUS) İlksel 2019.09.16 14:21:33 36.9278 34.7135 17.6 -.- 0.9 -.- YANPAR-AKDENIZ (MERSIN) İlksel 2019.09.16 14:08:25 39.6182 26.4142 4.1 -.- 1.7 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.09.16 13:24:24 39.5835 38.8112 8.5 -.- 1.8 -.- ATMA-KEMAH (ERZINCAN) İlksel 2019.09.16 13:02:39 37.8668 29.2490 0.0 -.- 1.9 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel 2019.09.16 12:37:30 39.9863 26.1407 14.0 -.- 1.5 -.- YENIKOY-EZINE (CANAKKALE) İlksel 2019.09.16 12:10:07 37.5772 35.5772 1.1 -.- 2.0 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA) İlksel 2019.09.16 12:04:11 37.1962 28.2418 0.0 -.- 1.7 -.- DAGDIBI-(MUGLA) İlksel 2019.09.16 10:15:20 39.1950 27.7442 0.0 -.- 1.2 -.- BAYAT-SOMA (MANISA) İlksel 2019.09.16 10:03:01 36.8698 28.9765 4.0 -.- 2.5 -.- ELCIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel 2019.09.16 07:21:41 38.1090 44.4412 20.6 -.- 2.4 -.- KIZILCA-BASKALE (VAN) İlksel 2019.09.16 05:42:48 36.0847 27.5842 8.1 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel