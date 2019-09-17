Kocasını sevgilisine öldürttü 13 yıl emekli maaşını çekti

BUGÜN NELER OLDU

Adana'daki vahşi cinayet, 13 yıl sonra aydınlatıldı... Seyhan ilçesi Hadırlı mahallesinde 5 Ekim 2006'da yanmış halde bir erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bıçaklanarak öldürüldükten sonra yakıldığı tespit edilen ceset üzerinde kimlik çıkmadı. Ceset, kimsesizler mezarlığına defnedildi. Geçen yıllar içerisinde cesedin bulunduğu yer polis bölgesine bağlandı. Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, göreve geldiği gün kayıp kişilerin bulunması ve faili meçhul cinayetlerin çözülmesi için talimat verdi.Özel ekip, rafa kaldırılan dosyaları tekrar ele aldı. Dedektifler, 13 yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan ancak kendisinden bir daha haber alınmayan İbrahim Vural'ın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Vural'ın kayıp başvuru tarihinden 2 gün önce bıçaklanan ve yakılan bir kişinin kimsesizler mezarlığına defnedildiği belirlendi. DNA örneği sayesinde cesedin 2 çocuk babası İbrahim Vural'a ait olduğu belirlendi. Araştırmada İbrahim Vural'ın karısı Fitnat Vural'ın (51) 2009 ve 2010'da "Kocam beni aradı. Bir kadınla Mersin'de yaşıyormuş beni terk etti. Araştırmanıza gerek yok" diyerek 2 kere ifade verdiğini ortaya çıkardı. Gözaltına alınan kadın, çapraz sorguda cinayetin azmettiricisi olduğunu ve katilin sevgilisi Serdar Tayaksi (48) olduğunu itiraf etti. Tayaksi'yle barda tanışıp sevgili olduklarını söyleyen Fitnat Vural, "İbrahim bizi görmüş ve beni darp etti. Serdar'ı arayarak durumu anlattım. Serdar beni aldı ve otele götürdü. Serdar'a 'Bize rahat vermez. Sen onu öldür' dedim. Serdar, kocamla konuşmak için eve gitti. Çıkan tartışmada İbrahim'i bıçaklayarak öldürdü. O sırada oğlum yan odada uyuyormuş. Sonra beni aradı buluştuk. Cesedi de benzin döküp yaktık" şeklinde konuştu. Fitnat Vural'ın 13 yıl boyunca kocasının emekli maaşıyla yaşamını sürdürdüğü, 9 yıl önce Serdar Tayaksi'nin sık sık kendisinden para istemesi üzerine görüşmeyi bitirdiği de ortaya çıktı. İki zanlı tutuklandı.