O katilin evi iki kez kundaklandı

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ADANA'DA, 3 kişiyi tabancayla vurarak öldüren Güçlü Doğan Tabur'un (50) üç katlı evi, iki kez kundaklandı. Evin boş olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Yüreğir ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen eski astsubay Tabur, 22 Ağustos'ta Hayati Özkaya, Necmettin Şahinoğlu ve Okan Develi'yi tabancayla öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Tabur'a ait 3 katlı ev, gece 03.00'te kundaklandı. Katilin anne ve babasının da yaşadığı, ancak geçen hafta boşalttıkları 3 katlı binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Evin 2'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ve itfaiyenin olay yerinden ayrılmasının ardından, saat 06.30'da bu kez binanın 3'üncü katından alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, alevleri söndürdü. Evin yanıcı madde atılarak yakıldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.