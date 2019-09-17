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çetesi bandrol bile bastı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019
Sahte içki çetesi bandrol bile bastı
İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Başakşehir ve Fatih'te sanayi sitesi içerisinde ve metruk binalarda sahte içki imal eden bir çeteyi çökertti. Operasyonu İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Çete üyelerinin sahte içki imal ettikleri metil alkolleri kazanlarda kaynattıkları, matbaalarda sahte TAPDK bandrolü ve içki şişesi etiketi bastıkları saptandı. Çetenin üyelerinin, çöplerden ve mekanlardan toplayıp sahte içkiler ile doldurdukları içki şişelerini beyaz filelerle kapladıkları ve orijinal görünümü verdikleri de belirlendi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.
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Sahte içki çetesi bandrol bile bastı
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