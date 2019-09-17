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haberi: 'ın sağlık durumu nasıl? Neslican Tay'ın son durumu hakkında hastaneden kritik açıklama

sağlık durumu nasıl? Sosyal medyada kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan ve tedavi süresi boyunca yaşadığı her şeyi sosyal medyada aktaran Neslican Tay’ın gelen haberine göre yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Bacağında bulunan tümör nedeniyle 2018 yılında bacağı kesilen ve dördünce kez kansere yakalandığını belirten Neslican Tay, kanser mücadelesine devam edeceğini belirtmişti. Toplamda 3 kez kanseri yenen genç kız milyonlara umut olup sosyal medyada çok sayıda kişinin desteğini almayı başarmıştı. Peki, ve kimdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.9.2019 08:15 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 08:16
Son dakika haberi: Neslican Tay'ın sağlık durumu nasıl? Neslican Tay'ın son durumu hakkında hastaneden kritik açıklama

Bacağında bulunan tümör nedeniyle 2018 yılında bacağı kesilen , dördüncü kez kansere yakalandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Özellikle sosyal medya hesabında yaşadıklarını, hayatını ve tedavisini paylaşan Neslican Tay'ın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Sosyal medyada destek çığ gibi büyürken, binlerce mesaj yağdı ve Tay'ın tedavi gördüğü hastaneden de açıklaması geldi.

NESLİCAN TAY'IN SAĞLIK DURUMU NASIL? HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Daha önce 3 kez kansere yakalanıp yenmeyi başaran Neslican Tay'ın 4. kez kansere yakalandığı belirtilmişti. Genç kızın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili sosyal medyada oldukça fazla bir destek gelirken, hastaneden de açıklama geldi...

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Son dakika haberi: Neslican Tay'ın sağlık durumu nasıl? Neslican Tay'ın son durumu hakkında hastaneden kritik açıklama
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