Teknofest başladı! 2019 Teknofest ulaşım ve ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar

Milyonların merakla beklediği Teknofest bugün başladı. Hem Türkiye'de hem de dünyada oldukça önemli olan etkinliklerden biri sayılan Teknofest yoğun ilgi görüyor. Etkinliğe katılmak isteyenler arama motorlarında kayıt için gerekli belgeler ile etkinliğin ücretini araştırmaya başladılar. Bu bağlamda; Teknofest ile ilgili tüm detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

TEKNOFEST BAŞLADI! 2019 TEKNOFEST İÇİN KAYIT NASIL YAPILIR? ÜCRETİ NE KADAR?

2019 Teknofest ile ilgili merak edilen tüm detaylara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.