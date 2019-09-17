Tuzla'da kargo merkezinde "şüpheli toz" alarmı

Tuzla'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu. Tozla temas ettiği belirtilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis önlem alırken inceleme için uzman ekip bekleniyor.
Giriş Tarihi: 17.9.2019 09:23Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 09:28
Tuzla'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu. Tozla temas ettiği belirtilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis önlem alırken inceleme için uzman ekip bekleniyor.