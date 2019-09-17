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Üniversiteli Sude'nin şüpheli ölümü

'in Buca ilçesinde, üniversite öğrencisi Sude Yalvaç (24), yalnız yaşadığı 5'inci kattaki dairesinden beton zemine düşerek hayatı kaybetti. Yalvaç'ın ölümündeki sır perdesi yapılacak otopsi ile aydınlanacak.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019 16:18 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 16:31
Üniversiteli Sude'nin şüpheli ölümü

Dokuz Eylül Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Sude Yalvaç, dün sabah, yalnız yaşadığı Yenigün Mahallesi 264/1 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5'inci katındaki dairesinden beton zemine düşmüş olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yeri ile genç kızın evinde geniş çaplı inceleme yaptı.

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?

Sude Yalvaç'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayın intihar olup olmadığını araştırıyor.

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Üniversiteli Sude'nin şüpheli ölümü
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