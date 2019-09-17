Yat yangınında bir turist öldü

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yanarak batan gulet yattaki Fransız uyruklu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Göcek Mahallesi Kitlebükü Koyu'nda "Medsum" isimli 15 kişinin bulunduğu ahşap gulet yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KIYEM 5" gemisi tarafından yangına müdahale edildi. Yangın sırasında denize atlayan 14 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak Göcek Limanı'ndaki iskeleye getirildi. Hafif yaralandığı belirlenen Bilgin Karaca ile Fransız uyruklu turistler Bruns George, Yannick Guy Boveri ve Marie Claire Lucie Marthe, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yanarak batan yattan çıkamayan Fransız uyruklu Bertinotti Pierre (70) ise hayatını kaybetti. Pierre'nin cesedi dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldıktan sonra otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.