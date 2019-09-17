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Yavru devekuşları yumurtadan çıktı

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Yavru devekuşları yumurtadan çıktı
BURSA Hayvanat Bahçesi'nde 6 devekuşu yavrusu dünyaya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 6 dişi, 1 erkek devekuşu geçtiğimiz aylarda yumurtlamıştı. Yumurtaların kırılmasıyla 6 devekuşu yavrusu 42 günlük kuluçka süresinin ardından dünyaya geldi. Anne ve babalarından ayrı yerde tutulan 36 günlük yavrular özel yemlerle besleniyor. 6 ay sonra annelerinin yanına alınacak yavruların cinsiyetleri de o zaman belli olacak. Sağlıkları yerinde olan minik yavruları ilerleyen günlerde ziyaretçiler de görebilecek. İHA
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Yavru devekuşları yumurtadan çıktı
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