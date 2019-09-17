Yıldırım düştü 60 koyun telef oldu

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Mersin-Antalya sınırında bulunan Çamurlu yaylasında yıldırım isabet eden sürüdeki 60'a yakın küçükbaş hayvan öldü. Mersin'in Anamur ilçesi Kaşpazarı mevkisinde bulunan Çamurlu yaylasında doluya yakalanan Mustafa Tetik, koyunlarını mağaraya götürüp yağışların bitmesini bekledi. Ancak tepesi delik olan mağaraya yıldırım düştü. Mağara içinde bulunan Tetik'e ait 60'a yakın koyunu telef etti. 2 bin 200 rakımlı yaylada hayvancılık ile uğraşan Mustafa Tetik gözleri önünde telef olan koyunları görünce şok geçirdi. Bu arada Adana'nın Feke ilçesine bağlı Kazancı Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu arazite otlayan 5 inek telef oldu.